الحكومة الإسرائيلية تطلب إرجاء هدم قرية في الضفة الغربية

2021/09/06 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت وزارة العدل الإسرائيلية، الأحد، مزيدا من الوقت للرد على التماس بشأن تنفيذ قرار أثار قلقا دوليا يتعلق بإخلاء قرية بدوية في الضفة الغربية وهدمها.

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