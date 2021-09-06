"السجناء لم يعودوا أبدا".. تحقيق يكشف قصص الجثث الطافية في السودان

2021/09/06 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينبع نهر سِتَيتْ كما يطلق عليه في السودان، والمعروف بنهر "تكيزي" في إثيوبيا من أواسط الهضبة الإثيوبية، وصولا إلى نهر عطبرة في السودان.

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