واشنطن تندد باستخدام العنف و

2021/09/06 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة، الأحد، استيلاء ضباط من القوات الخاصة على السلطة في غينيا، مؤكدة أن "العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تقويض الأمل في مستقبل مستقر ومزدهر لغينيا".

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