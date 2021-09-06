المحافظة تشكل لجنة عليا لوضع الآليات الخاصة بترشيح بغداد عاصمة للكتاب 2023

2021/09/06 | 05:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /طالب ضاحي / عادل احمد

شكلت محافظة بغداد لجنة عليا من اجل وضع الآليات والاجراءات التي ترافق ترشيح بغداد عاصمة الكتاب للعام 2023، بينما اكدت ان تلك الآليات تتضمن تأهيل المناطق التاريخية والحضارية المهملة وإحياء الجوانب الفولكلورية والتراثية.

وقال المعاون الفني للمحافظ حيدر والي في حديث صحفي، إن «الترشيح تم بدعوة من منظمة (اليونسكو) للتربية والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة»، مضيفا ان «اللجنة التي شكلتها المحافظة اعدت ملفا بذلك ورفعته الى المنظمة لدراسته والبت به».

واضاف ان «اللجنة العليا التي شكلتها المحافظة، اعدت برنامجا اخذ بالاعتبار المكانة الحضارية لبغداد والتي تضم العديد من المراكز العلمية والمكتبات العامة ما بين أهلية وحكومية، اضافة الى البيوت الثقافية التي تمثل رموزا وشخصيات مهمة».

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