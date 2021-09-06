المتحدث العسكري: هجمات الفصائل المسلحة تطال معدات للقوات العراقية

2021/09/06 | 05:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

علق المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، على عمليات الاستهداف المتكررة لأرتال الدعم اللوجستي، مؤكدًا صحة تصريح التحالف الدولي حول الجهة المستفيدة من المعدات المستهدفة.

وقال الخفاجي، في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ "ارتال الدعم اللوجستي التي يتم استهدافها على الطرق السريعة بالعبوات الناسفة، وهي تتكرر بشكل شبه يومي، تضر بمصالح عراقية ومعدات عراقية يجري تجهيزها ونقلها لصالح وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وغيرها من الأجهزة الأمنية".

وأضاف الخفاجي، أنّ "عمليات الاستهداف التي كانت تحصل قبل 6 أشهر أو سنة من الآن، كانت تستهدف معدات للتحالف الدولي فعليًا، لكن اليوم الاستهداف يطال ارتال عراقية، مبينًا أنّ "قيادة العمليات والأجهزة الأمنية عملت وبشكل مكثف على وضع خطط عسكرية واستخبارية خلال الأيام الماضية من أجل حماية هذه الأرتال وتأمينها من نقطة الانطلاق إلى الوصول".

وتابع، أنّ "الخطط تتضمن أيضًا إمكانية إحباط أي مخططات بطرق استباقية لضرب الجهات المنفذة للهجمات"، مؤكدًا "عدم وجود أي قوات عسكرية أمريكية تقوم بمهام قتالية على الأراضي العراقية، ولذلك فأن أي ضرر يطال الأرتال فهو لن يكبد خسائر لغير العراق وقواته الأمنية فقط".

ونفى التحالف الدولي، في وقت سابق، وجود قوافل عسكرية أمريكيّة أو أخرى لقوات التحالف تتولى نقل المعدات اللوجستية داخل الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم التحالف في تغريدة، "لا توجد قوافل لوجستية بين الولايات المتحدة والتحالف في العراق.



إنها معلومات مضللة ودعاية".

وبيّن المتحدث، أنّ القوافل اللوجستية "تنقل المعدات لقوى الأمن الداخلي دعمًا لمهمتها في الحرب ضد الإرهاب".

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