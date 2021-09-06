"بشرط".. زعيم المقاومة الأفغانية يعلن استعداده للتفاوض مع طالبان

2021/09/06 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم الجماعة الأفغانية المعارضة التي تقاوم قوات حركة طالبان في وادي بانشير شمالي العاصمة كابول، أحمد مسعود، الأحد، أنه يرحب بمقترحات من مجلس العلماء بالتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية لوقف القتال.

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