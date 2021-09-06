السودان يحتجز شحنة أسلحة روسية وصلت من إثيوبيا

2021/09/06 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت السلطات السودانيّة في مطار الخرطوم شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة السودانيّة (سونا)، الأحد.

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