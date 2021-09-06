2021/09/06 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شركة فيسبوك اعتذارا بسبب رسالة تلقائية ظهرت في مقطع فيديو على منصتها وصفت رجال سود بأنهم "قرود"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك تعتذر بعد فيديو "وصف رجالا سود بحيوانات") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك تعتذر بعد فيديو "وصف رجالا سود بحيوانات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).