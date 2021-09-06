"شروط لشراء الفلل".. المركزي السعودي يكشف حقيقة "الخطاب المتداول"

2021/09/06 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنك المركزي السعودي حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بالتمويل العقاري للأفراد، كان قد تداولها بعض السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صحيحة، لاسيما أنها حملت توقيعا وختما رسميا.

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