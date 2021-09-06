السقوط في حبائل صندوق الدين (2) - محمد حسين يونس

2021/09/06 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس كيف تحولت مصر الستينيات..



من تطبيق (الإشتراكية القومية ) و قيادة العرب من الخليج للمحيط ..و المشاركة في مجموعة عدم الإنحياز..



لتصبح في القرن الحادى و العشرين جمهورية من جمهوريات الموز الخاضعة في تبعية بغيضة للجالس علي عرش العالم في البيت الأبيض .



كيف تمكنت ديكتاتورية عسكرية بوليسية كومبرادورية ..من التحكم فيها لعشرات السنين و الغوص بها في مستنقعات القروض ..



تنفق علي أمور مظهرية ( غير تنموي ......





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