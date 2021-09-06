2021/09/06 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان السيطرة على وادي بانشير، بعد أيام من المعارك الشرسة التي خلفت مئات القتلى والجرحى من قوات المعارضة وطالبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانستان.. طالبان تعلن "السيطرة الكاملة" على بانشير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفغانستان.. طالبان تعلن "السيطرة الكاملة" على بانشير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).