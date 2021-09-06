تضامن نسوي عالمي مع نساء أفغانستان وشعبها: لا لطالبان، لا للإمبرياليين! - المسيرة العالمية للنساء

2021/09/06 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المسيرة_العالمية_للنساء نحن، نساء المسيرة العالمية للنساء، حركة نسوية، عالمية ومناهضة للرأسمالية، نتضامن ونصدح بأعلى صوتنا رفضا للوضع الذي تعيشه شعوب أفغانستان ونساؤها.نتضامن مع أخواتنا الأفغانيات اللواتي يشهدن حياتهن مهددة أكثر مما مضى بغموض المستقبل وبالعنف المرتكب من طرف الدول والجماعات الأصولية مثل طالبان.



تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن مولت جماعات مثل طالبان لتخدم مصالحها الخاصة باحتلال أفغانستان ......





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