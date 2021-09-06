لفت انتباه وتسجيل موقف - التيتي الحبيب

2021/09/06 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب الاخوة في تحالف الفيدرالية وفي الحزب الاشتراكي الموحد تبررون موقف المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية بهدف الفوز فيها والتاثير من داخل المؤسسات وإسماع برامجكم للدولة والتغيير من الداخل.وانتم مقبلون على هذه الخطوة وتنظمون صفوفكم من اجل ذلك نسمع ونقرأ ان ما يسمى بالتزكيات تجري بالطريقة الكلاسيكية والتي اعتمدتها الاحزاب المخزنية والملتحقة بدار المخزن.



يرشح من الكواليس بان عدوى التزك ......





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