القٌبلة اختصار - منى حلمي

2021/09/06 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي 1 - القُبلة اختصار ---------------------الشِعر اختصار الكفن اختصار العشق اختصار الحزن اختصار القُبلة اختصار الألم اختصار الموت اختصار الدم اختصار لكن هذا لا يعنى أن " نموت " باختصار أو أن نرضى بـ الانتحار اذا اعتقلوا نبضات القلب أو صادروا شروق النهار ولا يعنى أيضاً أن نضع رقابنا دون سؤال تحت المقصلة المُعلقة منذ الأزل

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