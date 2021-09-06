2021/09/06 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، توصلها إلى اتفاق مع تركيا، لاتفاق على إنشاء مركز بحثي مشترك للمياه، وكذلك حسم الاستفسارات كافة بشأن بروتوكول نهر دجلة وذكر بيان لوزارة الموارد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وتركيا ينشئان مركزًا استراتيجيًا للمياه المركز الخبري الوطني.

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