2021/09/06 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وصلت إيرادات فيلم الأكشن والإثارةThe Suicide Squad ، إلى 156 مليونًا و101 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمي، فى خلال شهر من طرحه، حيث وصل دور العرض المختلفة حول العالم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم The Suicide Squad يحقق إيرادات عالية بعد شهر من عرضه المركز الخبري الوطني.

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