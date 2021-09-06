2021/09/06 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني علن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، التي كان من المفترض إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.وتوقفت المباراة بعد بدايتها بنحو 7 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 7 دقائق لعب..



توقف وتعليق مباراة البرازيل والأرجنتين المركز الخبري الوطني.

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