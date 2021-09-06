2021/09/06 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تقارير أنَّ شركة “آبل” عيّنت اثنين من كبار المهندسين عملا لدى شركة مرسيدس سابقاً، ويتمتعان بخبرة في الإنتاج الضخم وتوجيه وديناميات وبرمجة وإدارة مشروعات صناعة المركبات.ووفقاً لموقع “ماك رومرز” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آبل تتجه لتصنيع السيارات الكهربائية وتستعين بخبرات مرسيديس المركز الخبري الوطني.

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