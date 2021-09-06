بالصور… انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتين لملاحقة “داعش”

2021/09/06 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني انطلقت صباح اليوم، عملية أمنية واسعة، في غربي محافظة صلاح الدين، وصولاً إلى شمال قضاء بعقوبة، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابية.وقال مصدر أمني لمراسل موقع “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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