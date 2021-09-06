الخان الأحمر-استمرارا لسياسة -هنود حمر- مع بدو الأغوار - نبيل عودة

2021/09/06 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة بقلم: نبيل عودةمرة أخرى تثار قضية الخان الأحمر وهي قرية بدوية فلسطينية في منطقة القدس العربية، تقع بين مستوطنة معالي ادوميم (المقامة عمليا على أراضي الخان الأحمر) ومستوطنة كفار ادوميم، أهمية الخان الأحمر انها قرية بدوية تملك (او كانت تملك) أكثر من 16 الف دونم وعدد قليل جدا من السكان، تطمع فيها إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في القدس العربية.الخان الأحمر هي قرية فلسطينية بدوية لقبيلة تعر ......





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