طالبان تسيطر على “وادي بانشير” آخر معاقل المعارضة

2021/09/06 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت حركة طالبان الاثنين “السيطرة الكاملة” على وادي بانشير، حيث تشكلت مقاومة ضدها منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان منتصف آب.وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان تابعه […]

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