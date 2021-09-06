2021/09/06 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، باستهداف محل لبيع المشروبات الكحولية شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر، في حديث صحافي، تابعه موقع “المركز الخبري الوطني”، إن “عبوة ناسفة محلية الصنع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير مخزن لبيع المشروبات الكحولية شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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