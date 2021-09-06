المنتخب الأرجنتيني يعود إلى بلاده بعد ايقاف مباراته في البرازيل

2021/09/06 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبدأ منتخب الأرجنتين رحلة العودة إلى بلاده بعد ايقاف مباراته يوم امس الأحد، في مدينة ساو باولو البرازيلية ضد صاحب الأرض في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.واجبر لاعبو الأرجنتين على مغادرة الملعب بعد أن اقتحمه مسؤولو الصحة من البرازيل بعد سبع دقائق من انطلاقتها بسبب وجود مخاوف متعلقة بفيروس كورونا طرفها ثلاثة من لاعبي المنتخب الزائر كان من المفترض بهم البقاء في الحجر الصحي بناء على أمر وكالة الصحة البرازيلية لكنهم خالفوا القواعد وكانوا ضمن التشكيلة التي بدأت المباراة.سفير الأرجنتين في البرازيل، دانيل سكولي، رافق منتخب بلاده إلى المطار وقال إن المنتخب بدأ اجراءات الخروج من البرازيل.المشجعون الذين حضروا المباراة اعربوا ايضا عن امتعاضهم لايقاف المباراة .

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