الوطني يعزز تحضيراته لمواجهة إيران غداً والإصابة تبعد علي عدنان

2021/09/06 | 09:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم ودية ثانية للأولمبي وثلاثة محترفين يدعمون الشبابي متابعة ـ الصباح الجديد: يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم وحداته التدريبية على ملاعب الجامعة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحضيراً لمباراة إيران في الساعة 9 من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في ملعب استاد خليفة الدولي في العاصمة ...

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