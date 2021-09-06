الاحتراف الوبائي

2021/09/06 | 09:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتعدنا عن المفهوم الحقيقي للاحتراف من جميع النواحي وأصبح الاحتراف تجارة بعد أن كان له دوراً أساسياً في تطور اللاعبين والمدربين والإداريين والمحللين والمعلقين والإعلاميين وكافة أطراف اللعبة على ضوء ما يقدمه من وسائل حديثة في التكنولوجيا تواكب التطورات التي رافقت كرة القدم بالذات والرياضة بشكل عام.وعندما نتحدث عن الحوكمة في الرياضة يعني تنظيم العمل ...

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