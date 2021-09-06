هوك فتنس أولا في بطولة سيدات بغداد للقوة البدنية

2021/09/06 | 09:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:أحرز فريق أكاديمية هوك فتنس المركز الأول في بطولة أندية بغداد للسيدات بالقوة البدنية التي اقيمت يوم الجمعة الماضي برعاية شركة باور هاوس العراق للأجهزة الكهربائية التي يديرها حسن فؤاد الشحماني باشراف الاتحاد المركزي للقوة البدنية/ اتحاد بغداد للقوة البدنية في قاعة نادي الشباب الرياضي.البطولة شهدت مشاركة 3 فرق مثلت (أكاديمية هوك ...

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