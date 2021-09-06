إيطاليا تحقق رقم قياسي تاريخي بعدم خسارة 36 مباراة متتالية

2021/09/06 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سقطت إيطاليا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها سويسرا، مساء اليوم الأحد على ملعب سانت جاكوب بارك، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.نجحت إيطاليا في الوصول لرقم […]

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