بطريقة سينمائية… فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الاسرائيلي

2021/09/06 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الإسرائيلية أن 6 أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، فجر اليوم الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل السجن.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا […]

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