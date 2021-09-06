2021/09/06 | 09:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نفت قوات “جبهة المقاومة الوطنية” في بنجشير صحة إعلان “طالبان” بالاستيلاء على بنجشير بالكامل وأعلنت عزمها على مواصلة القتال.ونشرت في بيان على “تويتر”، “بيان طالبان حول الاستيلاء على بنجشير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جبهة المقاومة الوطنية تنفي استيلاء طالبان على بنجشير بالكامل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة المقاومة الوطنية تنفي استيلاء طالبان على بنجشير بالكامل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة المقاومة الوطنية تنفي استيلاء طالبان على بنجشير بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).