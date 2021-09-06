2021/09/06 | 09:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت وزارة الزراعة، الاثنين، كافة التجار لمراجعتها لغرض منحهم موافقات لاستيراد محصول الطماطم، وحسب خطة وضعتها لدعم السوق المحلية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع “المركز الخبري الوطني”، أن “القرار يسمح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تمنح الموافقات لاستيراد “الطماطم” عبر ثلاثة منافذ فقط المركز الخبري الوطني.

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