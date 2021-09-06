2021/09/06 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة “الرأي” الأردنية، الاثنين، أن دائرة المخابرات العامة أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف مبنى الدائرة في مدينة إربد شمالي البلاد.وذكرت الصحيفة أن عملية الإحباط تمت في مارس الماضي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن يحبط مخططا لتنظيم داعش في إربد المركز الخبري الوطني.

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