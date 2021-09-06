الإطاحة بمبتز إلكتروني ومتهم آخر بسرقة ٨٤ مليون دينار ومصوغات في بغداد

2021/09/06 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية، وآخر بسرقة ٨٤ مليون دينار مع مخشلات ذهبية في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مكتب بغداد الجديدة تمكن من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) في حال لم تدفع له مبلغ من المال، مشيرة الى انه "وبعد جهد كبير تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم الذي اعترف صراحة بجريمته بعد التحقيق معه".

ولفتت الوكالة الى "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".وافادت وكالة الشؤون في بيانها بأن "مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القبض على متهم لقيامه بالسطو المسلح على إحدى الدور السكنية في منطقة السيدية ببغداد، وسرقة مبلغ مالي قدره (٨٤) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية تقدر بثلاثون مليون".

واكدت ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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