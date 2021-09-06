طالبان تعلن السيطرة الكاملة على بنجشير.. وجبهة المقاومة تنفي

2021/09/06 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان سيطرتها التامة على وادي بنجشير الإثنين، وذلك في تغريدة للمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على تويت

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