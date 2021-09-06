2021/09/06 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه السفير الأرميني في العراق، اليوم الاثنين، دعوة رسمية لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لزيارة أرمينيا في إطار زيادة حجم التعاون، والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة.وذكرت وزارة الخارجية العراقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرمينيا توجه دعوة رسمية لوزير الخارجية العراقية لزيارتها وتبارك نجاح مؤتمر بغداد المركز الخبري الوطني.

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