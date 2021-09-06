انطلاق عمليات مشتركة بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية في ديالى وصلاح الدين

2021/09/06 | 09:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة قاطع ديالى للحشد نفذ عملية استباقية دقيقة جدا بتحديد الأهداف والخروج بنتائج مهمة سيعلن عنها لاحقا.

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