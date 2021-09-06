2021/09/06 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

استنكرت وزارة الخارجية الأميركية الانقلاب العسكري في غينيا، مذرة من أن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ناس"، (6 أيلول 2021)، إنّ "الأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري يمكن أن تحد من قدرة واشنطن والشركاء الدوليين الآخرين لغينيا على دعم البلاد، التي تسعى للوحدة وتحقيق مستقبل أفضل للشعب الغيني".

هذا وقد استولى عسكريون على السلطة في غينيا أمس الأحد، واعتقلوا الرئيس، ألفا كوندي، كما علقوا العمل بالدستور وفرضوا حظر تجول في البلاد، وأغلقوا الحدود.

- روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق رسمي أميركي بشأن الانقلاب العسكري في غينيا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق رسمي أميركي بشأن الانقلاب العسكري في غينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).