2021/09/06 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، محمد الربيعي، اليوم الاثنين، أن العاصمة بغداد تستضيف منتصف شهر أيلول الحالي مؤتمر “استرداد الأموال المنهوبة” بحضور أمين جامعة الدول العربية.وقال الربيعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تستضيف منتصف أيلول الحالي مؤتمرًا “مهمًا” بحضور أبو الغيط المركز الخبري الوطني.

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