2021/09/06 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني يخوض منتخبنا الأولمبي بكرة القدم في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت بغداد مباراته التجريبية الثانية أمام نظيره الإماراتي، على ملعب الفجيرة، ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد خسارة “ثقيلة” الأولمبي العراقي يلاقي نظيره الإماراتي وديًا المركز الخبري الوطني.

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