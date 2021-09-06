2021/09/06 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات مشتركة في ديالى وصلاح الدين.وقال بيان للحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني “ان، “قوات مشتركة من الجيش والشرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عمليات أمنية مشتركة في ديالى وصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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