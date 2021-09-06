استنكار أميركي رسمي بشأن الانقلاب العسكري في غينيا

2021/09/06 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استنكرت وزارة الخارجية الأميركية الانقلاب العسكري في غينيا، مذرة من أن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار.وقالت الوزارة في […]

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