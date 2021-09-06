المتحدث باسم الكاظمي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار بموازنة 2022

2021/09/06 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الاثنين، أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022، ثابت ولا تغيير فيه.[…]

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