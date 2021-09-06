وزير النفط: جاهزون لتزويد إقليم كوردستان بمليون لتر من البنزين يومياً

2021/09/06 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير النفط، إحسان عبدالجبار، أن البنزين متوفر في مخازن الوزارة، وأن الاخيرة بانتظار طلب حكومة إقليم كردستان لإطلاق مليون لتر من البنزين يومياً للإقليم.

وقال عبدالجبار في تصريح اورده موقع "رووداو"، "إذا تلقينا الطلب من حكومة إقليم كردستان اليوم، فسنبدأ بإرسال البنزين يوم غد".

وأبدت وزارة النفط في وقت سابق من الشهر الماضي، موافقتها على تزويد محافظات إقليم كردستان الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة بـ1080 متراً مكعباً يومياً من مادة البنزين.

وجاءت هذه الموافقة بموجب كتاب لشركة توزيع المنتوجات النفطية المرقم 8915 الصادر في 28 آب 2021، الذي خصص 1080 متراً مكعباً في اليوم لمحافظات إقليم كردستان وكالآتي:

- محافظة أربيل: 360 متراً مكعباً في اليوم

- محافظة السليمانية: 360 متراً مكعباً في اليوم

- محافظة دهوك: 216 متراً مكعباً في اليوم

- محافظة حلبجة: 144 متراً مكعباً في اليوم

وعن آلية تزويد إقليم كردستان بهذه الحصة المقررة من مادة البنزين، اشترط كتاب شركة المنتوجات النفطية قيام وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بتزويدها بأسماء المحطات والوكلاء وقوائم تضم أرقام الصهاريج التي تعمل على نقل مادة البنزين إلى المحطات.



كما حدد كتاب الشركة سعر 650 ديناراً للتر الواحد من البنزين تستوفيه الشركة.

وشهدت أسعار البنزين في إقليم كردستان ارتفاعات متتالية في الأشهر الأخيرة ما أثار انزعاج المواطنين وتذمرهم من الآثار السلبية لهذا الارتفاع في الأسعار.

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