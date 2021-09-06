كل ما تود معرفته عن القتال في بنجشير وعرض أحمد مسعود التفاوض مع طالبان

2021/09/06 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم سيطرة طالبان على كل أفغانستان تقريبًا، يستمر القتال في شمال وادي بنجشير.لكن زعيم جبهة المقاومة الوطنية، أحمد مسعود، يقول إنه مستعد للتفاوض على تسوية مع طالبان من أجل وقف القتال.تقرير المحررة الدولية للقناة الرابعة، ليندسي هيلسوم، يسلط الضوء على القضية.

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