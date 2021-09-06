بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الشخصية الوطنية والاجتماعية الأستاذ المناضل عبد الأئمة عبد الهادي (أبا نصّار) - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/06 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الشخصية الوطنية والاجتماعية الأستاذ المناضل عبد الأئمة عبد الهادي (أبا نصّار) فمسّ الألم قلبي وتركت العنان لقريحتي لتقول ما تفيض به روحي في هذا المصاب الأليم.



كان أبا نصار أخاً وصديقاً للجميع ..



حلو المعشر ..



عذب الحديث ..



نبيل الخصال ..



تعلو وجهه هيبة السيادة والشرف ..



وفي الوقت نفسه ..



كان متحلياً بأسمى صفات التواضع والإيثار ..



حيث كان من الطراز الفاخر ..



ا ......





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