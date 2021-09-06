من تخاريف صحيح مسلم - سامح عسكر

2021/09/06 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في مهزلة جديدة للسلفية التكفيرية ودفاعا عن نصوصهم المقدسة التي قدموها على القرآن لدرجة إنكار العلم والعقل بالكلية ظهر أحدهم ويسمي نفسه (أبو عمر الباحث) وهو شخص تكفيري سئ الخُلق وفظ القلب واللسان ليعقد حلقة للرد عليّ في موقع يوتيوب..ولأنني شخص فضولي وددت الاطلاع على رؤيته بشكل موضوعي عسى أن أجد لدى هذه الطائفة فكرا يُحتَرم..لكن التجربة انتهت بحظر هذا الأخ وكل جمهوره لتطاوله على شخصي وتكفيرهم للمخال ......





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