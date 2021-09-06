2021/09/06 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية، وآخر بسرقة ٨٤ مليون دينار مع مخشلات ذهبية في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساومها بنشر صورها..



اعتقال مبتز الكتروني ببغداد المركز الخبري الوطني.

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