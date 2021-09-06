بحضور الكاظمي .. العراق يوقع أكبر اتفاقية للتعاون بقيمة 27 مليار دولار مع توتال الفرنسية

2021/09/06 | 10:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية، والمتضمن ثلاثة عقود بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال الفرنسية، والعقد الرابع مشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء العراقية والشركة الفرنسية.وحضر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، … Readmore

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