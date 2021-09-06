المالكي يؤكد لبلاسخارت حتمية إجراء الانتخابات وضرورة تهيئة البيئة اللازمة لإنجاحها

2021/09/06 | 10:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المقبلة.وقال مكتب المالكي في بيان، إن الأخير استمع لموقف بعثة الامم المتحدة بخصوص ما تردد عن ممارستها ضغوطاً لتأجيل الانتخابات، … Readmore

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