2021/09/06 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت لجنةُ المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، آلية وتعليمات المشاركة في بطولة كأس العراق للموسم 2021-2022.وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس: إن “لوائح البطولة تنص على أن تكون المشاركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية تكشف عن تعليمات المشاركة بكأس العراق المركز الخبري الوطني.

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