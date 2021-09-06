العراق يوافق على دخول 30 الف إيراني و 10 آلاف خليجي لإداء مناسك الزيارة الاربعينية بشروط

2021/09/06 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة العراقية السماح بدخول 30000 زائر من ايران، و10000 زائر من دول الخليج وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية.وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، حيث جرت خلال الاجتماع مناقشة خطورة الوضع … Readmore

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